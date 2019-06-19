Возбуждено уголовное дело об обращении незарегистрированных лекарств

В Ингушетии возбуждено уголовное дело об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. В материалах снова фигурирует северо-осетинское ООО «Марат и К», в отношении директора которого на прошлой неделе уголовное преследование инициировало Южное следственное управление на транспорте.

На этот раз «Настойку прополиса гомеопатическую» на сумму более 3 млн руб. обнаружили во время проверки автомобиля на посту ДПС ГИБДД МВД по Республике Ингушетия. Водитель перевозил 3 тыс. пятилитровых канистр целебной жидкости, которая не зарегистрирована в соответствии с федеральным законом «Об обращении лекарственных средств».

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и виновных.

Согласно данным Rusprofile.ru, основной вид деятельности «Марат и К» является производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки.

Екатерина Погонцева

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