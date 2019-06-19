Губернатор Саратовской области распорядился создать двухмесячный запас препаратов для диабетиков

Правительство Саратовской области выделит дополнительное финансирование на приобретение сахароснижающих препаратов. Также губернатор Валерий Радаев распорядился создать двухмесячный запас препаратов для диабетиков в аптечной сети. Об этом стало известно 17 июня по итогам совещания главы субъекта с министром здравоохранения региона Наталией Мазиной.

Напомним, что накануне Росздравнадзор опубликовал данные своей масштабной проверки льготного лекарственного обеспечения граждан, в которой в качестве проблемных упоминалась и Саратовская область.

По итогам этого же совещания депутат Государственной думы от Саратовской области Евгений Примаков призвал саратовцев не отказываться от социальной льготы в пользу денежной компенсации.

«Не делайте это, – написал он в своем аккаунте в соцсети. – Поймите, Саратовская область – пока не какая-нибудь Пенза, где, насколько я знаю, если отказался от льготы и взял ее деньгами, то никаких льготных лекарств не получишь вообще. В Саратове с дикими напрягами правительство все равно старается обеспечить всех медикаментами, потому что люди же, кто ж их бросит. Но система здравоохранения будет от этого трещать по швам. Это будет перегрузка».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik