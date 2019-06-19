Дмитрий Матвеев покинул пост главы Минздрава Московской области

Глава «Лиги пациентов» Александр Саверский в разговоре с «ФВ» подтвердил информацию о том, что Дмитрий Матвеев написал заявление об уходе с поста министра здравоохранения Московской области по собственному желанию.

По словам Александра Саверского, в личном разговоре Дмитрий Матвеев свое решение об отставке объяснил тем, что у него не хватает сил, чтобы пробить все существующие стены.

«Подмосковье — действительно очень тяжелый регион. Мы взаимодействовали с Дмитрием Матвеевым, когда он еще в Кировской области работал (Дмитрий Матвеев является инициатором создания проекта по лекарственному страхованию в Кировской области – Прим. ред.). Позднее мы обсуждали с ним возможность запуска пилотного проекта по лекарственному обеспечению в Московской области. Он сказал: мы об этом думаем. Я искренне сожалею, что он принял решение уйти, потому что не так много людей, которые понимают, как должны быть реализованы пилоты. Встраивать такие задачи в жесткую бюджетную систему крайне тяжело. На заседании Общественного совета он докладывал о задачах министерства, была представлена целая панорама разных изменений. Планы были большие, но, видимо, их реализация стала невозможной», — пояснил Александр Саверский.

В настоящий момент, по словам собеседника «ФВ», Дмитрий Матвеев находится в отпуске, о своих дальнейших планах он пока не говорит.

Напомним, пост руководителя Минздрава Московской области Дмитрий Матвеев занимал с сентября 2018 г.

Фото: mz.mosreg.ru

Оксана Баранова

pharmvestnik