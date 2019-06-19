Эксперт: передвижные аптечные пункты эффективнее решат проблему доступности лекарств в селах

Легализация дистанционной торговли не решит задачу по обеспечению максимальной доступности лекарств для жителей малонаселенных пунктов.

Об этом в ходе III межрегиональной научно-практической конференции провизоров и фармацевтов Сибирского федерального округа сказала врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.

«Президент дал задание о приближении лекарственной помощи населению, причем о детальном приближении: в селах с населением от 100 до 2000 человек должен быть ФАП, который будет в том числе реализовывать лекарственные препараты, а вот в селах до 100 человек законодательством ничего не предусмотрено. Мы понимаем, что дистанционная торговля через интернет положение не спасет, потому что в малом селе может не быть интернета, пользователем услуги являются в основном пожилые люди, которые с интернетом на вы, да и сам продавец вряд ли повезет заказ менее чем на определенную сумму, поэтому срок ожидания лекарства может затянуться», – пояснила Елена Кравец.

Минздрав Алтайского края предлагает иное решение этой проблемы.

«Наша идея заключается в выездной форме работы, а именно через передвижные аптечные пункты. Эту идею мы “пробиваем” уже не первый год, анонсируем ее и в Министерстве здравоохранения России, обращаемся к депутатам Государственной думы, т.к. требуется внесение изменений в законодательство. Мы очень надеемся, что к нам прислушаются», – рассказала Елена Кравец.

Эксперта поддерживают и представители профильных ассоциаций. Так, СПФО при обсуждении вопросов дистанционной торговли постоянно обращает внимание новых игроков фармацевтического рынка в лице диджитал-компаний на технические и организационные проблемы сельских аптек.

«Для больших территорий и низкой плотности населения дистанционная торговля будет технически не востребована и не решит проблемы доступности лекарств, а идея передвижных аптечных пунктов станет настоящим спасением», – отметила в ходе конференции исполнительный директор СПФО Лилия Титова.

В мероприятии приняли участие представители центрального аппарата Росздравнадзора, Нацфармпалаты, фармацевты и провизоры СФО.

Оксана Баранова

pharmvestnik