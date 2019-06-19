RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей по итогам I кв. 2019 г.

Начало 2019 г. для российской фармрозницы ознаменовалось заметным (на фоне прошлогодней стагнации) ростом денежного объема рынка (6,1% в рублях), считают аналитики RNC Pharma.

Динамика, правда, обеспечивалась в основном всплеском заболеваемости гриппом и ОРВИ, текущий эпидемиологический сезон показал себя весьма нетипично и по срокам, и по уровню заболеваемости; а также инфляцией, которая с января по март 2019 г. достигла для ЛП уровня в 5,6%. При этом доходы населения за период упали на внушительные 2,3%, россияне начали активно экономить, причем это не просто гипотеза, тенденции «сберегательного поведения» подтверждаются результатами опросов таких организаций, как «ВЦИОМ» и «Ромир».

На этом едва ли благоприятном внешнем фоне регуляторная активность только добавляет минорных оттенков. Так, инициативная группа при Госдуме РФ под руководством Андрея Исаева в марте с.г. выдала на-гора документ, который содержит целый ряд инициатив по регулированию сфер оптовой и розничной торговли ЛП. В принципе практически каждая из них по отдельности в случае реализации может почти гарантированно привести к коллапсу на российском фармрынке. Правда, абсурдность предложений оставляет некоторые надежды на то, что они даже до этапа проектов нормативно-правовых актов не доберутся. В этой же связи можно вспомнить и о долгожданном документе, регулирующем дистанционную торговлю ЛП. Проект, застрявший в недрах Госдумы еще в 2017 г., в мае с.г. вдруг получил несколько правок, в числе которых опять «фантазийное» требование об обязательном наличии фарм- или медобразования у курьеров.

А вот активное наступление нефармацевтической розницы претерпело довольно значительную трансформацию, в частности, флагман этого движения X5 Retail Group достиг соглашения об открытии аптечных пунктов с участниками альянса «Ирис», причем в весьма оригинальном исполнении, позже стало известно об аналогичном партнерстве с «Межрегиональной розничной фармацевтической компанией» («МРФК»). До конца 2025 г. компании планируют открыть суммарно порядка 1400 точек на базе магазинов «Пятерочка», видимо, вопрос эксклюзивности отношений с «Мега Фарм» уже не стоит, ритейлер начал хеджировать риски.

«Магнит» тоже упорно движется к своей цели, по состоянию на 1 апреля 2019 г. у сети реально работало (закупало товар) порядка 123 аптечных точек, причем к концу полугодия это количество, очевидно, заметно возрастет.

Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2019 г.

№ Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2019 Доля на рынке, %, руб. ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО Классические аптечные сети 1 Ригла1 Москва 2 620 6,51 5,93 6,38 2 ГК Эркафарм Москва 1 200 4,76 4,75 4,76 3 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 368 4,19 3,04 3,93 4 НеоФарм Москва 642 3,51 2,62 3,31 5 Планета Здоровья Пермь 1 598 3,15 1,71 2,83 6 Вита1 Самара 1 642 2,56 2,05 2,45 7 Апрель1 Краснодар 1 266 2,33 3,48 2,58 8 Фармленд Уфа 1 209 2,29 2,13 2,25 9 Фармаимпекс1 Ижевск 709 1,59 2,00 1,68 10 Мелодия здоровья Новосибирск 745 1,51 1,34 1,47 Аптечные сети смешанного типа 1 АСНА Москва 8 665 13,62 10,93 13,02 2 Имплозия1 Самара 3 690 4,69 4,40 4,63 3 ИРИС Москва 1 560 3,52 2,67 3,33 4 Идея1 С.-Петербург 200 0,77 1,15 0,85 5 Монастырев.рф Владивосток 48 0,45 0,52 0,47 6 Советская аптека Москва 255 0,26 0,37 0,29 7 Векфарм Москва 27 0,08 0,07 0,08 Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2 1 ПроАптека Москва 5 815 7,39 3,06 6,43 2 МФО С.-Петербург 2 805 4,42 3,75 4,27 3 PharmMarket Москва 2 660 3,78 4,50 3,94 4 Созвездие Москва 1 896 1,68 1,06 1,55 5 ВЕСНА С.-Петербург 1 288 1,45 1,82 1,53 6 ФармХаб Москва 1 000 1,31 1,39 1,33 7 Аптечное партнерство Альянсфарма С.-Петербург 521 0,95 0,87 0,93 8 GMS Москва 673 0,93 0,81 0,91 9 Надежда-Фарм Тамбов 190 0,29 0,23 0,28 Интернет проекты1 1 Аптека.ру Новосибирск 13 765 0,58 1,35 0,75 2 Еаптека.ру Москва 57 0,19 0,13 0,18 3 Здравсити.ру Москва 11 995 0,16 0,24 0,18 1 — экспертная оценка 2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

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