RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей по итогам I кв. 2019 г.

Начало 2019 г. для российской фармрозницы ознаменовалось заметным (на фоне прошлогодней стагнации) ростом денежного объема рынка (6,1% в рублях), считают аналитики RNC Pharma.
Динамика, правда, обеспечивалась в основном всплеском заболеваемости гриппом и ОРВИ, текущий эпидемиологический сезон показал себя весьма нетипично и по срокам, и по уровню заболеваемости; а также инфляцией, которая с января по март 2019 г. достигла для ЛП уровня в 5,6%. При этом доходы населения за период упали на внушительные 2,3%, россияне начали активно экономить, причем это не просто гипотеза, тенденции «сберегательного поведения» подтверждаются результатами опросов таких организаций, как «ВЦИОМ» и «Ромир».
На этом едва ли благоприятном внешнем фоне регуляторная активность только добавляет минорных оттенков. Так, инициативная группа при Госдуме РФ под руководством Андрея Исаева в марте с.г. выдала на-гора документ, который содержит целый ряд инициатив по регулированию сфер оптовой и розничной торговли ЛП. В принципе практически каждая из них по отдельности в случае реализации может почти гарантированно привести к коллапсу на российском фармрынке. Правда, абсурдность предложений оставляет некоторые надежды на то, что они даже до этапа проектов нормативно-правовых актов не доберутся. В этой же связи можно вспомнить и о долгожданном документе, регулирующем дистанционную торговлю ЛП. Проект, застрявший в недрах Госдумы еще в 2017 г., в мае с.г. вдруг получил несколько правок, в числе которых опять «фантазийное» требование об обязательном наличии фарм- или медобразования у курьеров.
А вот активное наступление нефармацевтической розницы претерпело довольно значительную трансформацию, в частности, флагман этого движения X5 Retail Group достиг соглашения об открытии аптечных пунктов с участниками альянса «Ирис», причем в весьма оригинальном исполнении, позже стало известно об аналогичном партнерстве с «Межрегиональной розничной фармацевтической компанией» («МРФК»). До конца 2025 г. компании планируют открыть суммарно порядка 1400 точек на базе магазинов «Пятерочка», видимо, вопрос эксклюзивности отношений с «Мега Фарм» уже не стоит, ритейлер начал хеджировать риски.
«Магнит» тоже упорно движется к своей цели, по состоянию на 1 апреля 2019 г. у сети реально работало (закупало товар) порядка 123 аптечных точек, причем к концу полугодия это количество, очевидно, заметно возрастет.
Таб. ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1 кв. 2019 г.
|№
|Аптечная сеть
|Расположение центрального офиса
|Количество точек на 01.04.2019
|Доля на рынке, %, руб.
|ЛП
|не ЛП
|рынок в целом, без ЛЛО
|Классические аптечные сети
|1
|Ригла1
|Москва
|2 620
|6,51
|5,93
|6,38
|2
|ГК Эркафарм
|Москва
|1 200
|4,76
|4,75
|4,76
|3
|Аптечная сеть 36,6
|Москва
|1 368
|4,19
|3,04
|3,93
|4
|НеоФарм
|Москва
|642
|3,51
|2,62
|3,31
|5
|Планета Здоровья
|Пермь
|1 598
|3,15
|1,71
|2,83
|6
|Вита1
|Самара
|1 642
|2,56
|2,05
|2,45
|7
|Апрель1
|Краснодар
|1 266
|2,33
|3,48
|2,58
|8
|Фармленд
|Уфа
|1 209
|2,29
|2,13
|2,25
|9
|Фармаимпекс1
|Ижевск
|709
|1,59
|2,00
|1,68
|10
|Мелодия здоровья
|Новосибирск
|745
|1,51
|1,34
|1,47
|Аптечные сети смешанного типа
|1
|АСНА
|Москва
|8 665
|13,62
|10,93
|13,02
|2
|Имплозия1
|Самара
|3 690
|4,69
|4,40
|4,63
|3
|ИРИС
|Москва
|1 560
|3,52
|2,67
|3,33
|4
|Идея1
|С.-Петербург
|200
|0,77
|1,15
|0,85
|5
|Монастырев.рф
|Владивосток
|48
|0,45
|0,52
|0,47
|6
|Советская аптека
|Москва
|255
|0,26
|0,37
|0,29
|7
|Векфарм
|Москва
|27
|0,08
|0,07
|0,08
|Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек2
|1
|ПроАптека
|Москва
|5 815
|7,39
|3,06
|6,43
|2
|МФО
|С.-Петербург
|2 805
|4,42
|3,75
|4,27
|3
|PharmMarket
|Москва
|2 660
|3,78
|4,50
|3,94
|4
|Созвездие
|Москва
|1 896
|1,68
|1,06
|1,55
|5
|ВЕСНА
|С.-Петербург
|1 288
|1,45
|1,82
|1,53
|6
|ФармХаб
|Москва
|1 000
|1,31
|1,39
|1,33
|7
|Аптечное партнерство Альянсфарма
|С.-Петербург
|521
|0,95
|0,87
|0,93
|8
|GMS
|Москва
|673
|0,93
|0,81
|0,91
|9
|Надежда-Фарм
|Тамбов
|190
|0,29
|0,23
|0,28
|Интернет проекты1
|1
|Аптека.ру
|Новосибирск
|13 765
|0,58
|1,35
|0,75
|2
|Еаптека.ру
|Москва
|57
|0,19
|0,13
|0,18
|3
|Здравсити.ру
|Москва
|11 995
|0,16
|0,24
|0,18
|1 — экспертная оценка
2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
|Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей