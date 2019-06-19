«НоваМедика» и «Фармсинтез» создадут полный цикл производства ряда препаратов

«НоваМедика» и «Фармсинтез» приступили к реализации совместного проекта по локализации в РФ полного цикла производства ряда востребованных препаратов, применяемых в анестезиологии и гастроэнтерологии и предназначенных как для госпитального, так и для коммерческого рынков.

В рамках сотрудничества «Фармсинтез» выполнит полный комплекс научно-технических работ для создания технологии синтеза трех субстанций. А «НоваМедика» на базе собственного R&D-центра «НоваМедика Иннотех» разработает на их основе готовые лекарственные формы и наладит производство.

«Важно, что один из этих препаратов будет представлен на нашем рынке впервые, его очень ждут российские пациенты», – говорит вице-президент компании «НоваМедика» Рустам Иксанов

«Мы знаем насколько скрупулезно «НоваМедика» выбирала партнера для этого проекта, в том числе и среди крупнейших зарубежных компаний, поэтому мы гордимся тем, что выбор был сделан в пользу нашего опыта, профессионализма и технической оснащенности», – отметил генеральный директор ПАО «Фармсинтез» Петр Кругляков.

Источник: сообщение компаний

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