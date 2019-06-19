Цена геннотерапевтического препарата Bluebird составит 1,58 млн евро в рассрочку на 5 лет

Компания Bluebird bio Inc («Блубёрд байо Инк.») установила цену на свой геннотерапевтический препарат Zynteglo на уровне 1,58 млн евро (1,78 млн долл.) в рассрочку на 5 лет после получения в этом месяце условного одобрения в Европе для лечения редкого генетического заболевания, сообщает агентство Reuters.

Компания предложила план рассрочки, согласно которому 315 тыс. евро должны быть внесены в качестве аванса, а еще четыре ежегодных платежа должны быть осуществлены, только если лечение препаратом продолжит быть эффективным.

Zynteglo был одобрен в Европе для пациентов в возрасте от 12 лет с бета-талассемией, которым требуются регулярные переливания крови, и для которых отсутствует соответствующий донор для трансплантации стволовых клеток. При данном наследственном заболевании ограничена способность крови переносить кислород в организме человека.

В компании Bluebird, также проводящей исследования Zynteglo при серповидноклеточной анемии, ожидают одобрения препарата для лечения бета-талассемии в США в 2020 г. По данным источника Refinitiv, аналитики Уолл Стрит прогнозируют продажи Zynteglo для лечения бета-талассемии на уровне около 828 млн долл. к 2024 г.

В компании заявили, что не ожидают начать лечение пациентов в Европе до следующего года, поскольку условия возмещении оплаты препарата находятся в стадии проработки и обсуждения с отдельными странами, а также идет аттестация лечебных центров.

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Татьяна Кублицкая

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