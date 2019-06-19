Разработчик геннотерапевтических препаратов uniQure ищет потенциального покупателя

По информации из осведомленных источников, на которые ссылается агентство Bloomberg, на фоне интереса со стороны игроков фармацевтического рынка, стремящихся выйти в сегмент генной терапии, компания uniQure («юниКьюр») оценивает варианты дальнейшего развития, включая партнерства или потенциальную продажу активов, сообщает FirstWord Pharma.

Источники отмечают, что еще не было принято никаких финансовых решений, и что нет гарантий того, что переговоры приведут к заключению сделки. Представитель самой компании uniQure, рыночная стоимость которой составляет около 2,7 млрд. долл., отказался комментировать слухи и домыслы.

В феврале с.г. аналитики из компании Cantor Fitzgerald предположили, что uniQure может быть следующей в списке приобретений, и привели в качестве потенциальных покупателей такие компании, как Novo Nordisk («Ново Нордиск»), Pfizer («Пфайзер») и Sanofi («Санофи»). В разработке у UniQure, численность персонала которой составляет около 200 человек, находятся экспериментальные препараты для лечения гемофилии, болезни Хантингтона (Гентингтона), включая геннотерапевтический препарат AMT-130, а также для терапии других заболеваний.

В 2012 г. в ЕС был зарегистрирован препарат Glybera (alipogene tiparvovec) компании uniQure для лечения пациентов с гиперлипопротеинемией, ставший первым геннотерапевтическим препаратом, одобренным в Европе. Однако, из-за отсутствия спроса на препарат, выведенный на рынок 2 года спустя по цене 1,1 млн евро (1,2 млн долл.), в компании решили не возобновлять регистрационное удостоверение в ЕС и отказаться от попытки его регистрации в США.

С того момента в uniQure сфокусировались на препаратах для лечения гемофилии. В начале года компания раскрыла обновленные результаты клинического исследования IIb фазы, свидетельствующие о том, что применение экспериментального геннотерапевтического препарата AMT-061 на основе аденоассоциированного вирусного вектора серотипа 5 (AAV5) было связано со средней активностью фактора IX на уровне 38% от нормы через 12 недель после введения у пациентов с тяжелой и умеренно тяжелой формой гемофилии B.

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Татьяна Кублицкая

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