Фармкомпании оспаривают требование об указании цен в телерекламе

Американские фармацевтические компании Amgen («Амджен»), Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD), Eli Lilly («Эли Лилли»), а также Национальная ассоциация рекламодателей США направили совместный иск в окружной суд по округу Колумбия, возражая против требования американских властей указывать рекомендованные цены на рецептурные препараты в телерекламе, сообщает агентство Reuters.

Новое требование, утвержденное Министерством здравоохранения и социальных служб США 8 мая 2019 г. и вступающее в силу в июле, является одним из шагов, предпринимаемых американским правительством для снижения цен на лекарства.

Истцы утверждают, что рекомендованные цены не являются окончательными, т.к. в них не учитываются предоставляемые фармпроизводителями скидки и программы помощи пациентам. Таким образом, считают они, указание цен в телерекламе вводит пациентов в заблуждение, поскольку они не знают, сколько им в действительности придется платить. Кроме того, по их мнению, нарушается закон о свободе слова.

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Илья Дугин

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