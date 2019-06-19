В Ульяновской области 40% рецептов остаются необеспеченными

Росздравнадзор в первом полугодии 2019 г. провел масштабную проверку регионов по льготному лекарственному обеспечению граждан.

Центральный аппарат ведомства провел 6 плановых контрольных мероприятий в Ивановской, Смоленской областях, Республике Ингушетия, Чукотском АО, Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Северная Осетия-Алания и внеплановая выездная проверка в городе Севастополе.

В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

В I квартале территориальные органы Росздравнадзора провели 149 проверок органов государственной власти субъектов РФ в основном в связи с поступлением обращений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов.

В результате были выявлены нарушения прав граждан в части лекарственного обеспечения за счет средств федерального и/или регионального бюджета в следующих субъектах РФ: Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Краснодарском крае.

Несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам зафиксировано в 9 субъектах: Брянской, Тверской, Ярославской областях, Республике Коми, Адыгее, Алтае, Хакасии, Дагестане и Краснодарском крае.

Отсутствие контроля со стороны уполномоченных органов за определением потребности в лекарственных препаратах, а также использованием закупленных лекарств выявлено в 7 субъектах: Тверской, Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии и Чукотском АО.

Отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний в 5 субъектах РФ: Орловской, Ярославской, Самарской областях, республиках Адыгея и Чечня.

Кроме того, в Ульяновской области 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями, остаются необеспеченными. Остаются проблемы и в других регионах, что подтверждают обращения граждан.

Большое количество жалоб на грубые нарушения поступают из Краснодарского края и Саратовской области. Значительное число касается отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами.

В Республике Мордовия отмечены высокие показатели рецептов, по которым при первичном обращении в аптеку гражданам не выдавали лекарства: более 300 рецептов по федеральной льготе, более 1800 – по региональной льготе. После вмешательства Росздравнадзора ситуация в Республике Мордовия выравнивается.

В марте 2019 г. в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний из-за несвоевременной закупки препаратов. Также на протяжении длительного периода времени не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови. По вине Департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспечены своевременно жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медизделиями.

По причине невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок Росздравнадзор выдал за I квартал 2019 г. 13 протоколов следующим субъектам-нарушителям: Брянской, Новгородской, Саратовской областях, Республике Крым. Вся информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти.

Источник: Минздрав России

pharmvestnik