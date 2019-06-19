Изменения в правлении крупнейшего владельца Olainfarm

Из правления ООО Olmafarm, крупнейшего владельца производителя лекарств Olainfarm, исключена Милана Белевича, а на ее место назначен Петерис Рубенис, сообщает Baltic News Network.

В сообщении для членов правления и совета Olainfarm указано, что Белевича утратила доверие большинства сонаследников, поэтому уволена с должности члена правления.

Белевича была назначена в правление Olmafarm в начале января этого года.

Также в сообщении говорится, что большинство сонаследников не поддерживают внесение поправок в устав предприятия, в том числе те, которые были включены в повестку дня очередного собрания акционеров Olainfarm 17 июня.

BNN уже писал, что из совета ООО Latvijas aptieka, являющегося дочерним предприятием АО Olainfarm, в пятницу, 12 апреля, отозваны члены совета Олег Григорьев и Жанете Эйхмане, а из правления дочернего ООО Silvanols — Инга Баландина.

Также Olainfarm отозвала все полномочия, выданные компанией Latvijas aptieka до 8 апреля 2019 г., а также полномочия, выданные предприятием Silvanols до 11 апреля 2019 г.

Первого апреля Регистр предприятий зарегистрировал изменения в составе правления и совета АО Olainfarm.

Теперь совет возглавляет экономист Гундарс Берзиньш. В состав совета в качестве заместителя председателя совета избран Янис Букс. Кроме него в совет вошли Карлис Крастиньш, Андрей Савельев и Харалдс Велмерс. Такой состав совета был принят 1 апреля акционерами, владеющими 61,5% акций.

Новоизбранный совет на своем первом заседании, которое состоялось 1 апреля, сразу же после утверждения принял решение об изменениях в правлении Olainfarm — место прежнего члена правления Инги Крукле занял Лаурис Мациевскис, который ранее уже был членом правления Olainfarm.

Как известно, из-за споров между акционерами биржа Nasdaq Riga 1 апреля приостановила торговлю акциями Olainfarm.

pharmvestnik