Аптечные продажи препаратов иностранного и российского производства в натуральном выражении

С января по апрель 2019 года аптеками было реализовано 1,65 млрд упаковок лекарственных препаратов, что на 3% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Доля лекарственных средств российского производства на розничном коммерческом рынке продолжает расти – за рассматриваемый период она составила 58% в натуральном выражении, тогда как в 2017 году доля отечественных препаратов не превышала и 40%.

Средняя цена одной упаковки лекарственного препарата российского производителя с января по апрель 2019 года оказалась в 2,5 раза дешевле иностранного и составила 119 рублей.

Рассмотрим лидирующие группы лекарственных препаратов иностранного и российского производства в натуральном выражении. Наибольший объем реализованных упаковок иностранных препаратов пришелся на средства для лечения заболеваний носа. Группа заняла 8,9% рынка, объем продаж снизился на 12% по отношению к периоду с января по апрель 2018 г., а средняя цена за упаковку составила 194 рубля. Среди препаратов российского производства самыми популярными оказались анальгетики. Доля продаж обезболивающих средств среди других препаратов составила 11,1%, аптечные продажи продемонстрировали падение на 3% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, средняя цена за одну упаковку равна 35 рублям.



Источник: AlphaRM

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