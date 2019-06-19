Pfizer купит разработчика онкопрепаратов Array за $11,4 млрд

Компания Pfizer анонсировала сделку по приобретению американского производителя онкопрепаратов Array. В результате сделки Pfizer рассчитывает не только пополнить портфель разработок, но и получить права на комбинацию препаратов Braftovi и Mektovi для лечения меланомы. Сумма сделки оценивается в $11,4 млрд.

Советы директоров Pfizer и Array одобрили сделку 17 июня 2019 года. Оплата будет произведена из наличных средств Pfizer – по $48 за акцию Array, то есть всего $11,4 млрд. Закрыть сделку планируется во второй половине 2019 года.

Pfizer – глобальная фармацевтическая компания, созданная в 1849 году в США. Выручка Pfizer в 2018 году составила $53,64 млрд, чистая прибыль – $11,15 млрд. По прогнозам Evaluate Pharma, Pfizer может стать лидером продаж в 2024 году, обогнав Roche и Novartis

Array BioPharma Inc – биофармацевтическая компания, специализирующаяся на открытии, разработке и продаже таргетных низкомолекулярных препаратов для лечения рака и других заболеваний. Портфель Array включает и другие препараты, разрабатываемые в партнерстве: selumetinib (с AstraZeneca), LOXO-292 (с Eli Lilly), ipatasertib (с Genentech), tucatinib (с Seattle Genetics) и ARRY-797. Помимо Braftovi (encorafenib) и Mektovi (binimetinib) в результате сделки Pfizer получит и другие разработки, в том числе для лечения колоректального рака – третьего по распространенности онкозаболевания в США.

Источник: Pfizer

Фото: fiercepharma.com

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