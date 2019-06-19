Sanofi и Google объявили о создании Лаборатории инноваций

Sanofi и Google создадут новую виртуальную Лабораторию инноваций с целью радикально изменить способы доставки лекарств и медицинских услуг, используя возможности новейших технологий обработки данных.

«Мы стоим на пороге новой эры в области биологии и здоровья человека, имея в своем расположении возможности трансформировать здравоохранение благодаря партнерству с передовыми технологическими и аналитическими компаниями, — отметил Амит Натвани, директор по цифровым технологиям, главный медицинский директор и исполнительный вице-президент Sanofi. — Объединяя биологические инновации и научные данные Sanofi с возможностями Google, мы стремимся предоставить людям больше контроля над своим здоровьем и ускорить поиск новых методов лечения», — добавил он.

Сотрудничество Sanofi и Google направлено на то, чтобы изменить способы разработки новых методов лечения и сосредоточится на трех ключевых задачах: расширить знания пациентов о заболеваниях, повысить операционную эффективность Sanofi и усовершенствовать опыт пациентов и клиентов Sanofi.

Sanofi и Google используют глубокую аналитику по сбору данных, чтобы лучше понять специфику ключевых заболеваний и извлечь необходимую информацию о пациентах. Это позволит Sanofi разработать более персонализированные подходы к лечению и определить сопутствующие технологии для улучшения достигнутых результатов лечения.

Компании также планируют применять искусственный интеллект при сборе данных. Кроме того, Sanofi IT модернизирует собственную инфраструктуру путем перевода некоторых существующих бизнес-приложений на Google Cloud Platform (GCP). Переход на GCP обеспечит максимальную эффективность расходования средств и позволит добиться поставленных задач, в том числе перед Innovation lab.

gmpnews