Морозов призвал перевести на федеральный уровень закупку лекарств от всех орфанных заболеваний

Парламентарии работают над тем, чтобы на федеральный уровень была переведена закупка лекарств от всех 24 заболеваний, входящих в перечень орфанных (редких), сообщил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на заседании Экспертного Совета по редким заболеваниям.

«Естественно, все мы понимаем, что такое решение должна сопровождать серьёзная аналитика, серьёзная экспертная поддержка, — сказал депутат. — Но есть человек с конкретной болезнью, и задача государства — ему помочь».

С 2019 года на федеральный уровень была переведена закупка лекарств от пяти самых затратных в лечении заболеваний из перечня орфанных. Это гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов. В настоящее время парламентарии проводят консультации с представителями Правительства о возможном расширении данного списка.

Морозов напомнил о письме, направленном депутатами на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, с просьбой представить в Комитет информацию о том, какую позицию занимает по этому вопросу Правительство. Ранее рассмотреть целесообразность такого решения кабмину поручил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Ответ Татьяны Алексеевны, по сути, содержал две позиции», — рассказал Дмитрий Морозов. В частности, Правительству уже поручено подготовить поправки в законодательство, предусматривающие создание единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями за счёт федерального бюджета и бюджетов регионов при оказании им медпомощи в амбулаторных условиях.

«Вторая позиция заключалась в том, что не все препараты, которые выписываются для лечения орфанных заболеваний, входят в список жизненно-необходимых и важнейших (ЖНВЛП), соответственно, предельные отпускные цены на эти лекарства государством не регулируются», — пояснил Морозов.

Такая ситуация затрудняет оценку потребности в бюджетных ассигнованиях, однако поручение о проработке вопроса о включении всех орфанных препаратов в перечень ЖНВЛП Татьяной Голиковой уже дано.

ФОТО: ПГ / ИГОРЬ САМОХВАЛОВ

pnp