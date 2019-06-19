Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации до 2025 года утверждена Главой государства

Комментируя принятие «Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025», председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Дмитрий Морозов обратил внимание на то, что в Стратегии отправными разделами являются – «Состояние национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан» и «Угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан», по сути – status praesens сегодняшнего здоровья нации. Важно, что наряду с положительными трендами, достижениями здравоохранения нашли место и современные проблемы: недостаточный уровень первичной медико-санитарной помощи и ее доступности для населения, слабое развитие инфраструктуры детского здравоохранения (современным требованиям не отвечает треть зданий детских больниц в регионах), паллиативной медицинской помощи, лекарственного обеспечения.

Важной для понимания сегодняшних задач является констатация в Стратегии дефицита врачей и проблем качества подготовки медицинских работников, а также отставание «…российского здравоохранения… в технологическом отношении от здравоохранения западных государств…». Сквозь призму старта Национальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями отчетливо видно, что сегодня «…при лечении онкологических больных доминирует хирургическое вмешательство, а современная радиотерапия доступна лишь в некоторых субъектах Российской Федерации, мало используются современные таргетные лекарственные препараты».

Дмитрий Морозов напомнил, что в декабре 2018 года Комитетом по охране здоровья были организованы Парламентские слушания для обсуждения тогда еще проекта Стратегии, которые собрали на площадке Государственной Думы Российской Федерации отраслевых экспертов, ученых, руководителей органов власти и медицинских учреждений, врачей и пациентов. Отрадно, что сформулированные предложения были использованы при доработке проекта документа.

Согласно Стратегии целями развития здравоохранения в России являются увеличение численности населения, продолжительности жизни, снижение уровня смертности и инвалидности населения, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение государственных гарантий.

Реализация Стратегии запланирована в два этапа: 2019 — 2021 годы и 2021 – 2025 годы. К 2025 году предполагается достичь целей, поставленных в Указе Президента № 204: увеличить продолжительность жизни до 78 лет, добиться снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения, смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения, младенческой смертности до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся детей.

В качестве механизмов реализации Стратегии предполагается использовать Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография», ведомственные целевые программы, а также государственные программы субъектов Российской Федерации.

Цели, задачи и приоритетные направления развития отрасли, определенные в Стратегии, требуют законодательного и финансового обеспечения.

«Перед нами мощный, системный документ, который мы рассматриваем сквозь призму законодательного регулирования», — подчеркнул Председатель Комитета.

С начала работы седьмого созыва Государственной Думой принято более 20 федеральных законов в сфере охраны здоровья.

«Среди них мы считаем особо важными Законы о телемедицине, об ограничении ликвидации медицинских организаций, о паллиативной медицинской помощи, о клинических рекомендациях и протоколах лечения пациентов. Приняты изменения в Трудовой кодекс об освобождении от работы для прохождения диспансеризации. Нельзя не сказать о бюджетных законах. Это основа финансового обеспечения всех стратегических направлений. Сейчас в Государственной Думе рассматривается законопроект с изменениями в Закон о федеральном бюджете на 2019 год. Мы видим, что расходы на здравоохранение увеличены еще на 13,9 млрд рублей, в том числе на закупку лекарств и высокотехнологичного медицинского оборудования, строительство и реконструкцию федеральных и региональных объектов здравоохранения. В соответствии с поручением Президента снимаются возрастные ограничения с участников программы «Земский доктор». По поправкам депутатов внесены изменения в Налоговый кодекс об освобождении от подоходного налога единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность. Кроме того, на ликвидацию кадрового дефицита в первичном звене предусмотрено 97,4 млрд рублей на трехлетний период, внесены необходимые изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании», — пояснил Дмитрий Морозов.

Депутаты держат на парламентском контроле вопросы правоприменительной практики, исполнения бюджета, реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации.

«В ближайших планах Комитета – выездное заседание в Институте электронного медицинского образования Сеченовского университета с обсуждением принятого документа, и наших задач, как законодателей — объявил Дмитрий Морозов. – Я вижу две принципиально важные составляющие: качество здравоохранения с точки зрения простых людей, мониторинг удовлетворенности граждан, и рост ядра кристаллизации успеха самого здравоохранения, подготовки специалистов будущего, обеспечения социальной поддержки врачевания.

На Парламентских слушаниях я напоминал коллегам, что стратегия, согласно В. Далю, – это «…искусство, искусство планирования, искусство руководства, основанное на правильных и далеко идущих прогнозах». Обычно для оценки уровня любого творчества необходимо время, но в отличие от музыкантов, живописцев и поэтов мы не имеем шанса на «непонятое искусство», мы с вами просто обязаны делать только шедевры».

ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

gmpnews