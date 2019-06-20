Серии парацетамола отозваны с рынка после обнаружения грибковой контаминации

Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) объявило об отзыве таблеток paracetamol после того, как в ряде серий продукции было выявлено изменение цвета из-за присутствия грибков, сообщает In-Pharma Technologist.

M&A Pharmachem («Эм энд Эй Фармакем»), британский производитель сложных соединений и безрецептурных лекарственных препаратов, отзывает две серии таблеток paracetamol 500 мг, каждая из которых включает в себя 12 банок вместимостью 1000 таблеток.

Британский регулятор заявил, что контаминация грибками Penicillium citrinium и Penicillium brevicompactum была выявлена лишь в небольшом количестве банок с таблетками в каждой из серий.

В агентстве отметили также, что изменение цвета таблеток означает низкую вероятность того, что они дошли до пациентов.

Фото: globalcleaning.ru

Татьяна Кублицкая

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