Х5 И «Сантэнс» будут совместно создавать фармацевтический маркетплейс

Соответствующее соглашение о намерениях было подписано между Х5 Retail Group в лице дочерних обществ АО «ТД Перекресток» и ООО «Х5 ОМНИ» с одной стороны и ООО «Сантэнс Логистик Груп» с другой.

Подписанное соглашение предусматривает, что «Перекресток» создаст специальную «витрину» на интернет-сайте APTEKA.PEREKRESTOK.RU, на которой фармпроизводители получат возможность предлагать лекарства напрямую потребителям, клиентам магазинов Х5.

Приобрести заказанные на витрине лекарства гости магазинов Х5 смогут в одной из аптек, открываемых партнерами «Х5 ОМНИ» в рамках программы АПВЗ «Аптечные пункты выдачи заказов».

Комплекс операций, связанных с исполнением заказов и доставкой лекарств до АПВЗ, будет осуществлять «Сантэнс».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов: «Искренне рады партнерству. Представляя и расширяя с нашей стороны спектр услуг производителям лекарственных и фармацевтических препаратов вплоть до полного управления цепочкой поставок, учитывая лидерскую долю охвата розничными сетями Х5 населения Российской Федерации, уверен, что стартовавшее сотрудничество существенно повысит доступность лекарственных препаратов для пациентов и улучшит качество жизни населения. Главная цель партнерства – облегчить доступ населения к лекарственным препаратам и снизить стоимость лечения путем внедрения принципиально новой бизнес-модели товаропроводящей цепи от производителя до пациента».

Директор по стратегии и развитию электронной коммерции АО «ТД Перекресток» Леонид Довладбегян: «Для нас партнерство с «Сантэнс» имеет важное стратегическое значение, так как онлайн-супермаркет Perekrestok.ru реализует стратегический проект по расширению ассортимента для наших клиентов. Мы видим, что наши клиенты достаточно часто ищут конкретные лекарства, а доля онлайн-покупок в аптечном сегменте растет. Для нас было бы интересно представить на своем сайте ассортимент крупнейшего информационно-логистического оператора на российском фармацевтическом рынке, не инвестируя при этом в инфраструктуру для выдачи товара: партнеры из ГК «Сантэнс» будут самостоятельно осуществлять обработку, сборку, сортировку и отправление заказов до аптечных пунктов выдачи заказов (АПВЗ), которые находятся в офлайн-магазинах Группы компаний Х5».

Директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев: «Подписанное соглашение – важный этап в развитии технологической платформы почтовых сервисов «Х5 ОМНИ». Благодаря партнерству с «Сантэнс» мы добавляем новую важную категорию заказов – лекарства. Perekrestok.ru предлагает клиентам революционную услугу, в рамках которой производители получают прямой доступ к конечным потребителям, гостям магазинов Х5, минуя сложившуюся неэффективную и непрозрачную цепочку посредников».

ГК «Сантэнс» – крупнейший информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, с 2000 г. оказывающий услуги по таможенному оформлению и логистике лекарственных препаратов на территории РФ. Клиентами компании являются около 40 лидирующих производителей фармацевтической и парафармацевтической продукции, медицинских изделий и продукции медицинского назначения, а также дистрибьюторы и аптечные сети. Группа компаний оперирует на 8 складских площадках общей емкостью более 150 тыс. палетомест и в год обрабатывает поток фармацевтической продукции общей стоимостью более 260 млрд руб.

В рамках стратегического развития ГК «Сантэнс» продолжает расширение клиентских сервисов, обеспечивающих спрямление цепочки поставок лекарственных препаратов в аптечный ритейл, минуя промежуточные звенья посредников с соблюдением требуемого уровня качества (стандарты GDP).

Сотрудничество ГК «Сантэнс» с Х5 Retail Group включит в себя не просто обработку, сборку, сортировку и отправление фармацевтических заказов до АПВЗ, но и обеспечение полного информационного сопровождения, необходимого для прямого взаимодействия производителя фармацевтической продукции с клиентами партнерских аптек Х5.

Источник: ГК «Сантэнс»

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