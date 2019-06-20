ФАС предлагает внедрить общие подходы к поддержке отечественных производителей при госзакупках

Упростить систему закупок в части импортозамещения можно, внедрив общие подходы в использовании инструментов поддержки отечественных производителей. Так считает заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.

Сегодня в рамках 44-ФЗ заказчики и предприниматели сталкиваются с серьезными трудностями при применении механизма импортозамещения, поскольку оно складывается из множества нормативно-правовых актов, устанавливающих различные подходы и порядки его использования. Аналогичная ситуация складывается и по 223-ФЗ.

«Необходимо принятие одного акта Правительства, устанавливающего единый подход к импортозамещению по всем сферам экономики, порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к торгам при ее закупке, — сообщил г-н Евраев в ходе заседания межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК. – Во избежание противоречий, действующие подходы импортозамещения в рамках 223-ФЗ должны быть синхронизированы с механизмом по импортозамещению в контрактной системе».

На сегодняшний день существуют три основные формы поддержки отечественных товаров, работ и услуг:

— запрет на иностранную продукцию, который, по мнению ФАС России, должен применяться в исключительных случаях;

— ограничение иностранной продукции по принципу «третий лишний», что по сути является запретом на иностранную продукцию при наличии внутренней конкуренции между как минимум двумя товарами российских производителей;

— ценовая преференция для отечественной продукции, которая, по мнению ФАС России, должна применяться практически всегда.

«Мы должны грамотно применять эти меры для развития российской экономики, не нанося ущерб для конкурентной среды во вред самим себе», – отметил Михаил Евраев.

В условиях включения нескольких тысяч новых позиций в преференциальные перечни многие заказчики столкнутся с ощутимой нагрузкой.

«Сегодня не допускается объединять в один лот преференциальную и не преференциальную продукцию, что значительно увеличивает количество торгов и их обжалование, – выразил свои опасения замглавы ФАС России. – В связи с этим мы предлагаем воспользоваться опытом 223-ФЗ в этом вопросе, а именно отказаться от перечня и предоставлять преференции всей продукции, если отечественные товары в заявке составляют свыше 50% от начальной максимальной цены контракта».

Также ключевым проблемным вопросом в сфере импортозамещения на госзакупках и закупках госкомпаний является подтверждение происхождения товара, поскольку в законодательстве понятие «российский товар» применяется по-разному, что зачастую приводит к неопределенности в правоприменительной практике.

«Разрешить эту ситуацию мы предлагаем путем разработки и принятия акта, в котором будет четко определено, какие товары относятся к отечественным, причем с учетом уровня локализации и единых механизмов подтверждения страны производства», – уточнил Михаил Евраев.

Зам. председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, сопредседатель межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях ОПК Олег Бочкарев подчеркнул, что сегодня перед оборонщиками стоит задача по наращиванию выпуска гражданской продукции, где существенная часть приходится на медтехнику, что с учетом нацпроектов составляет свыше 400 млрд руб. в год, и важно обеспечить на законодательном уровне приоритет выбора отечественной продукции.

Источник: ФАС России

Фото: fas.gov.ru

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