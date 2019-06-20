Минздрав готовится к расширению перечня 12 высокозатратных нозологий

Перенос закупок лекарств для больных пятью орфанными заболеваниями на федеральный уровень не облегчил положения ряда регионов. Об этом на заседании экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям Комитета Госдумы по охране здоровья рассказал глава комитета Дмитрий Морозов.

Федерализации закупок препаратов для пациентов всех орфанных заболеваний – одна из самых актуальных тем. Пять нозологий – гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов – с 2019 г. включены в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН). Так программа «Семь нозологий», стала программой 12 нозологий. Тем не менее многие регионы сетуют, что по-прежнему несут большие затраты на обеспечение пациентов с редкими заболеваниями.

В феврале 2019 г. председатель правительства Дмитрий Медведев поручил кабинету министров проработать вопрос переноса закупок лекарств для всех пациентов с орфанными заболеваниями на федеральный уровень. Как рассказала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Максимкина, Минздрав активно обсуждает федерализацию закупок по редким болезням с Минфином.

«Есть смысл говорить о поэтапной федерализации. Сейчас мы рассматриваем те нозологии, лекарственное обеспечение по которым требует 500 тыс. руб. в год на одного человека», – пояснила она.

В частности, речь идет о пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Уже сегодня Минздрав закупает препарат для лечения этой болезни, но для другой нозологии – атипичного гемолитико-уремического синдрома. Речь идет о самом дорогом препарате – экулизумабе. В этом году «Генериум» выпустил на рынок биоаналог лекарства, благодаря этому министерство, по словам Максимкиной, сэкономило около 600 млн руб. Кроме того, на следующий этап централизации закупок может попасть такое заболевание, как пурпура. Других нозологий представитель Минздрава не назвала, отметила только, что предположительно это пять орфанных заболеваний.

Она также отметила, что помимо финансовых ресурсов для федерализации понадобятся кадровые ресурсы для администрирования закупок.

Елена Калиновская

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