Экс-вице-мэр Волгограда подозревается в мошенничестве при поставках медоборудования

Бывший вице-мэр Волгограда Сергей Бирюков, курировавший вопросы здравоохранения, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при поставках медицинского оборудования. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания V1.RU, силовики провели обыски и изъяли документацию в компаниях, связанных с Бирюковым. Среди них – «НПО Медтехгрупп», «Медицинские технологии» и «ВолгоЛаб». Бывший чиновник к перечисленным предприятиям формально никак не относится, но является их фактическим руководителем, пояснил источник издания.

«У многих возникали вопросы к этим двум фирмам, которые не были зарегистрированы в системе ОКЭД и, тем не менее, за последние два года поставили большие партии оборудования на сотни миллионов рублей. Сергей Бирюков после ухода с поста начал фактически открыто заниматься этой деятельностью. При заключении договоров были многочисленные нарушения, цены по некоторым контрактам сильно завышены. Не всегда поставки соответствовали техническим заданиям. И странным образом фирмы оказывались единственными участниками конкурсов», – рассказал V1.RU другой источник.

В МВД по Волгоградской области не подтвердили, но и не стали опровергать информацию о задержании и обысках, попросив время для проверки.

Сергей Бирюков курировал линию горздрава при бывшем мэре Волгограда Романе Гребенникове (занимал пост главы города с 2007 по 2011 год), с которым, по утверждению местных СМИ, близко дружил. Бирюков успел поработать и. о. министра здравоохранения области при губернаторе Сергее Боженове (занимал этот пост с 2012 по 2014 год) и руководителем крупнейшей в области аптечной сети «Волгофарм», на невысокую рентабельность которой в 2013 году указывала Контрольно-счетная палата региона.

Гребенников прокомментировал задержание Бирюкова следующим образом: «Меня на юрфаке учили так: нет приговора, значит не стоит говорить и о вине кого-то. Презумпция невиновности существует и в России. И если кто-то поставляет что-то в бюджетные учреждения, то по практике есть заказчик поставки, исполнитель поставки и орган, определяющий самого поставщика. Наверное, вопросы о том, все ли поставлено по закону или нет, стоит задавать вот этим организациям. Я лично не в курсе, кто и что поставляет сейчас в больницы, так как с 2014 года не вице-губернатор и к здравоохранению имею отношению лишь как пациент».

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НПО Медтехгрупп», зарегистрированное в декабре 2016 года, принадлежит Сергею Яблочкину. Выручка компании по итогам 2017 года составила 17,1 млн рублей, чистая прибыль – 2,8 млн рублей.

Владельцем и директором ООО «Медицинские технологии», зарегистрированного в 2009 году, является Алексей Курбатов. Выручка компании в 2017 году составила 451 тысячу рублей, чистая прибыль – 161 тысячу рублей.

ООО «ВолгоЛаб», зарегистрированное в 2017 году, принадлежит его гендиректору Михаилу Приказчикову. Выручка «ВолгоЛаб» в 2017 года составила 896 тысяч рублей, чистая прибыль – 105 тысяч рублей.

Источник: V1.RU

Фото: compromat.group

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