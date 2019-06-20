В России снят запрет на культивирование мака в медицинских целях

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о снятии запрета на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях. По мнению разработчиков документа, это позволит организовать в России полный цикл производства ряда опиоидных анальгетиков.

Законопроект, разработанный Минпромторгом, отменяет запрет на культивирование мака, а также содержит классификацию его сортов, определяет порядок культивирования и утверждает распространение государственной монополии на профильную деятельность.

«Культивирование опийного мака, переработка смеси, в состав которой входит маковая солома, будет осуществляться ФГУПами, у которых есть лицензия на эту деятельность. Сейчас в нашей стране таким требованиям соответствуют два подведомственных Министерству промышленности и торговли предприятия с эффективной системой безопасности», – говорится в сообщении Госдумы.

Как ранее уточнял глава Минпромторга Денис Мантуров, для производства субстанций будут использованы мощности Московского эндокринного завода (МЭЗ) и ГосНИИОХТ. В дальнейшем планируется подключить к производству предприятие «Почеп» в Брянской области.

По мнению Мантурова, снятие запрета позволит заместить импортные субстанции, предназначенные для производства опиоидных анальгетиков, на 80%, притом что Россия закупает практически 100% субстанций для производства наркосодержащих препаратов.

В октябре 2018 года Великобритания, в связи с политической ситуацией, отказалась от импорта наркотических субстанций в Россию. Также со стороны девяти из десяти стран – экспортеров опийного сырья действуют санкции в отношении России.

Всего в РФ зарегистрировано семь препаратов, производимых из опийного сырья. По данным реестра КИ, МЭЗ проводит исследование биоэквивалентности своей пролонгированной формы морфина, а также сравнение эффективности его таблетированной формы с инъекционной для лечения болевого синдрома.

Источник: Госдума

Фото: versiya.info

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