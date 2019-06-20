В Германии выявлены фальшивые тест-полоски для глюкометров

В Германии Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte — BfArM) сообщил о фальсифицированных тест-полосках Omnitest 5 для определения уровня глюкозы в крови. Из-за ошибочных результатов измерений существует риск незамеченного развития гипергликемии.

BfArM информирует о том, что внешняя упаковка и этикетка медицинских устройств повторно импортированных тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови Omnitest 5 от EurimPharm были подделаны. В частности, изменена дата истечения срока действия.

Тест-полоски с истекшим сроком годности имеют меньшую активность фермента, и прибор показывает ложнонизкий уровень глюкозы в крови. Введенное на основании таких измерений количество инсулина слишком мало, что может привести к гипергликемии.

Учитывая то, что значимые последствия для здоровья могут наступать только при превышении срока годности на 6 мес и больше, уровень риска оценен как низкий.

По материалам www.bfarm.de; www.eurim.de; www.gelbe-liste.de

apteka.ua