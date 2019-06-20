Аптечные продажи противоаллергических препаратов

Аптечные продажи противоаллергических лекарственных препаратов по итогам МAT’4 2019 выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 11% в денежном выражении и на 13% – в натуральном. За рассматриваемый период средняя цена за одну упаковку снизилась до 168 рублей (-2% к MAT’4 2018).

По данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС (ОФД) AlphaRM, наибольший объем реализованных препаратов от аллергии пришелся на конец апреля, а именно на 17 неделю.

Брендом номер один в группе стал «Супрастин» от «Сервье», в тройку лидеров так же вошли «Зодак» корпорации «Санофи» и «Цетрин» от компании «Др Редди`с».

Источник: AlphaRM

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