Канадские ученые проанализировали целесообразность применения биодобавок

Трое из четырех американцев принимают одну или больше БАД на регулярной основе. В старшем возрасте – четверо из пяти. Кроме того, добавки входят в схему питания каждого третьего юного гражданина США. По разным данным, количество наименований БАД на рынке выросло с 4 тыс. в 1994 г. до 50–80 тыс., а ежегодные прямые затраты потребителей на их приобретение составляют около 50 млрд долл. Однако ценность этих продуктов вызывает сомнения, если не опасения, пишет независимое интернет-издание Canada Free Press.

Потребители даже не подозревают о том, что их вводят в заблуждение, и что большинство биодобавок не только не полезны, но иногда и опасны для здоровья.

Научные данные позволяют предположить, что зачастую в применении витаминных и других добавок нет необходимости, а в некоторых случаях оно опасно. Так, исследование с участием около 40 тыс. женщин показало отсутствие эффекта при приеме отдельных БАД или очень слабый эффект.

Исследователи также выяснили, что витамин C не способствует профилактике онкозаболеваний и даже не эффективен при простуде. Согласно данным ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения, эффективность БАД с содержанием высоких дозировок витамина B также не доказана.

В ходе слепого исследования доступных на рынке БАД, проведенного учеными Университета Гуэльфа (провинция Онтарио, Канада) в 2013 г., выяснилось, что большинство из них низкого качества, в т. ч. из-за замены ингредиентов, примесей и использования наполнителей. По данным исследования, замена ингредиентов имеет место в 83% БАД. Иными словами, только 17% продуктов соответствует указанным на этикетке параметрам. Канадские ученые проанализировали биодобавки от 12 компаний и обнаружили полное соответствие лишь у двух из них. У остальных были выявлены примеси и незарегистрированные ингредиенты, а некоторые вообще состояли, в основном, из наполнителей, в т. ч. риса, сои или муки.

Илья Дугин

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