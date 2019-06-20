Эксперт: внедрение маркировки логично начинать с 2021 года

К началу 2020 г. необходимо подключить к системе маркировки 70% аптек. Львиная доля аптечных и медицинских организаций не готовы к нововведениям. Впрочем, множество проблем при вхождении в систему есть и у производителей и у дистрибьюторов.

Об этом шла речь на конференции «Грозовой перевал российской фармдействительности: перспективы и вызовы регуляторных новелл нашего времени». Мероприятие организовано газетой, интернет-порталом и телевидением «Фармацевтический вестник» под единым брендом «PROекции будущего».

Управляющий партнер Track & Trace Educational Center Владимир Плохих рассказал, что проведя ряд вебинаров с аптечными сетями, эксперты определили основные тренды, касающиеся готовности бизнеса к внедрению маркировки.

Только 7% из 43 опрошенных сетей не ожидают финального пересмотра сроков внедрения маркировки. Лишь 16% представляют весь процесс подключения от начала до конца, 11% создали проектную команду и 7% имеют план проекта оснащения сети.

Однако отвечать на вопрос главного исполнительного директора по индустрии здравоохранения Сбербанка, председателя редакционного совета газеты «ФВ» Юрия Крестинского – будет ли готов рынок к 2020 году или маркировку перенесут, – Владимир Плохих прямо не стал: «если одни говорят однозначно да, готовы, то другие сильно в этом сомневаются», – сказал он.

По мнению генерального директора курской сети «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого, розница будет более готова к 2020 г., чем производители и ЛПУ.

«Скорее с 2021 года получится запустить, не получится раньше закупить оборудование», – сказал он. При этом эксперт подчеркнул, что позитивно относится к введению маркировки, которая сделает рынок более прозрачным.

Фото: Оксана Баранова

Оксана Баранова

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