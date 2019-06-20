Bristol-Myers Squibb продает предприятие в Италии

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») объявила о продаже предприятия по производству твердых лекарственных форм, биопрепаратов и стерильной фармпродукции в г. Ананьи (Италия) другой американской кампании – Catalent Inc («Каталент Инк.»), сообщает FirstWord Pharma. Сумма сделки не разглашается.

Как отметил президент по глобальному развитию и поставкам Bristol-Myers Squibb Лу Шмуклер, это важный шаг в процессе переоценки производственной деятельности в целях расширения портфеля инновационных препаратов.

Предприятие в Ананьи было открыто в 1996 г. На нем выпускаются средства для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. После завершения, которое намечено на конец 2019 г., на предприятии будут выпускаться препараты из ассортимента BMS.

Ранее Catalent приобрела частную компанию Paragon Bioservices Inc («Парагон Байосервисиз Инк»), специализирующуюся на разработке препаратов генной терапии, за 1,2 млрд долл.

Илья Дугин

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