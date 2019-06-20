Gilead и Nurix будут совместно разрабатывать таргетные препараты для деградации белков

Компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») заключила партнерское соглашение, цена которого потенциально может превысить 2 млрд. долл., с компанией Nurix Therapeutics («Ньюрикс Терапьютикс») для разработки линейки препаратов таргетной терапии с механизмом деградации белков для пациентов с онкологическими и другими заболеваниями, сообщает FirstWord Pharma.

По условиям соглашения, Nurix будет использовать свою платформу поиска лекарственных препаратов для выявления новых агентов, использующих лигазы E3 для «запуска» деградации определенных терапевтических мишеней.

В рамках соглашения Gilead внесет авансовый платеж в размере 45 млн долл. и получит опцион на лицензирование разработанных в результате сотрудничества препаратов-кандидатов, таргетирующих до пяти мишеней. Nurix имеет право на получение около 2,3 млрд. долл. в виде поэтапных платежей, а также на роялти с чистой выручки.

Кроме того, Nurix получит опцион на участие в двух совместных программах клинических исследований в США. В рамках таких программ компании разделят расходы, а также будут участвовать в прибылях и убытках в равных долях. При этом Nurix получит право на роялти с продаж за пределами США и на уменьшенные поэтапные платежи.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik