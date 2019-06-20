«Ригла» усилила свои позиции в рейтинге INFOLine Retail Russia ТОР100

По итогам 2018 г. аптечная сеть «Ригла» (ГК «Протек») заняла 27-е место в рейтинге INFOLine Retail Russia ТОР100. Компания поднялась на три позиции по сравнению с итогами 2017 г., возглавив список аптечных сетей – участников рейтинга, в который вошли «36,6», «Неофарм», «Планета здоровья», «Имплозия» и другие.

При формировании рейтинга учитывались операционные и финансовые показатели: число собственных точек, численность сотрудников, величина торговых площадей, объем выручки за год, средний чек и пр. Кроме того, важное значение имеют ключевые события сети и планы по ее развитию.

«Рост позиций аптечной сети «Ригла» в ТОР100 российского ритейла – подтверждение ее лидерских позиций не только в розничном сегменте фармацевтического рынка, но и среди крупнейших торговых сетей страны. Для нас это свидетельство эффективности бизнес-стратегии сети, которая позволяет компании придерживаться основных трендов Большого ритейла, делая ставку на мультиформатное развитие, повышение эффективности и управляемости бизнеса и инновационные ИТ-решения», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Источник: ГК «Протек»

pharmvestnik