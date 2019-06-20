Merck & Co. ищет потенциальную замену Кеннету Фрейзеру

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) приступила к поиску потенциального преемника исполнительного директора компании Кеннета Фрейзера, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, предпочтение отдается сотрудникам компании.

Один из источников уточнил, что потенциальными кандидатами являются директор по маркетингу Майкл Нэлли, финансовый директор Роберт Дейвис и коммерческий директор Фрэнк Клайберн.

Кеннет Фрейзер возглавил компанию в 2011 г. Во время его руководства компания разработала целый ряд инновационных препаратов, в т.ч. противоопухолевый блокбастер Keytruda (pembrolizumab).

В течение прошедшего года акции Merck выросли на 38%.

В 2018 г. компания упразднила положение, согласно которому Кеннет Фрейзер должен оставить свой пост по достижении 65 лет в декабре текущего года. По словам источника, знакомого с ситуацией, такое решение было принято, чтобы обеспечить плавный процесс поиска преемника.

Кроме того, источники отмечают, что Merck готовится к потенциальной отставке директора по научно-исследовательской деятельности Роджера Перлмуттера, присоединившегося к компании в 2013 г.

Фото: reuters

Илья Дугин

pharmvestnik