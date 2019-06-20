FDA одобряет протеиновый спрей от J&J и Grifols для остановки хирургических кровотечений

FDA одобрило аппликаторы Vistaseal от Ethicon («Этикон»), подразделения компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J); данные аппликаторы распыляют биоклей для остановки умеренных кровотечений во время открытых или лапароскопических хирургических процедур, сообщает FierceBiotech.

Продукция для безвоздушного распыления – первый плод широкого партнерства между производителем медицинских изделий J&J и производителем лекарственных препаратов на основе плазмы крови Grifols («Грайфолз»), разработавшим биоклей на основе фибрина для применения в условиях, когда нецелесообразно применять стандартные методы остановки кровотечений, такие как наложение швов.

Двойной аппликатор Vistaseal от Ethicon одновременно доставляет оба биологических компонента продукта. По информации Grifols, ожидается, что биоклей, изготовленный из коагулирующих белков – фибриногена и тромбина, – будет доступен на рынке во II полугодии текущего года. На рынках за пределами США он получит торговое наименование Veraseal.

По мере развития партнерских отношений J&J и Grifols планируют разработку дополнительных адъюнктивных средств для остановки кровотечений при хирургических процедурах, включая объединение лиофилизированного тромбина с Surgiflo Hemostatic Matrix, продуктом Ethicon, который обеспечивает тромбоцитам «место» для прилипания и образования фибриновых сгустков.

Татьяна Кублицкая

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