Дума приняла закон о культивировании наркосодержащих растений для производства анальгетиков

19 июня депутаты Госдумы приняли в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений».

Документом устанавливается правовая основа организации полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории РФ.

Культивирование мака снотворного позволит отечественным фармкомпаниям производить из собственного сырья такие социально значимые лекарственные препараты как опийные наркотические анальгетики, широко применяемые для обезболивания в паллиативной помощи, в онкологии и хирургии, что исключит зависимость от зарубежных поставщиков субстанций.

Законом установлена государственная монополия на культивирование опийного мака для производства используемых в медицине и в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ и только два государственных унитарных предприятия, подведомственных Минпромторгу России, смогут его культивировать.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что культивацией наркосодержащих растений и производством фармсубстанций для медицинских и ветеринарных целей будут заниматься «Московский эндокринный завод» (МЭЗ) и «Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ)».

«С учетом природных климатических условий и опыта СССР, сейчас рассматривается вопрос о возможности культивирования мака снотворного в одном из Центрально-Черноземных регионов РФ, однако окончательное решение будет после принятия законопроекта», – говорил ранее глава Минпромторга.

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

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