Национальным секретарем ISAPS в России стал Виталий Жолтиков

Российскую секцию крупнейшего Международного общества эстетических и пластических хирургов (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS) возглавил пластический хирург Виталий Жолтиков, основатель санкт-петербургской Atribeaute Clinique. На этом посту он сменил профессора Кирилла Пшениснова.

Об этом на своем сайте сообщила главный пластический хирург Минздрава РФ Наталья Мантурова. Как выяснил Vademecum, на пост национального секретаря, помимо Жолтикова, выдвигался президент The Platinental Aesthetic Lounge Андрей Искорнев.

Виталий Жолтиков в 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова. В 2002 году получил специализацию по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, начал работать в городской больнице №29.

С 2003 года был хирургом Центра пластической и реконструктивной хирургии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. В 2011 году основал Atribeaute Clinique и возглавил ее. В настоящее время, по данным СПАРК-Интерфакс, в ООО «АМК» ему принадлежит доля в 45%. Кандидат медицинских наук Жолтиков является доцентом кафедры пластической и реконструктивной хирургии СПбГПМУ.

Возглавлявший российское подразделение ISAPS с 2015 года Кирилл Пшениснов баллотироваться не стал: «Свою предвыборную программу как национальный секретарь я выполнил полностью. Теперь решил предоставить возможность самореализации тем кандидатам, которые считают себя достойными для работы в новых условиях – глобального курса на расширение состава ISAPS и ситуации, которая сложилась в российской пластической хирургии в связи с ужесточением требований к клиникам и при этом нарастающей численности ординаторов, в том числе претендующих на членство в ISAPS».

В конце января 2019 года Наталья Мантурова объявила о специальной процедуре приема в члены ISAPS для учащихся в ординатуре по пластической хирургии. Получить членство в категории «ординатор/коллега» усилиями «уполномоченного лица» Мантуровой стало максимально просто – нужно лишь попасть в групповую заявку, а обычных для стандартной процедуры приема вступительного взноса и индивидуальных рекомендаций национального секретаря ISAPS и члена сообщества не потребуется.

По данным Vademecum, с того момента на членство в ISAPS заявились более ста ординаторов, включая тех, кто в ближайшее время завершит обучение. При этом в ISAPS состоят лишь 64 человека, из которых только один – ординатор.

Виталий Жолтиков от комментариев по поводу своих планов на новом посту воздержался.

ISAPS – крупнейшее международное профессиональное сообщество сертифицированных пластических хирургов. Основано в 1970 году. В настоящее время в его состав входят пластические хирурги из 95 стран мира – всего более 3 тысяч специалистов.

Фото: pscommission.ru

vademec