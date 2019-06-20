«Одно дело – давать строителям заработать, другое – здоровье людей». Путин раскритиковал регионы за перебои в лекобеспечении

Президент России Владимир Путин в эфире прямой линии 20 июня обратил внимание на некоторые проблемы отечественного здравоохранения – доступность медпомощи первичного звена, дефицит кадров и в особенности – на перебои в лекарственном обеспечении. Путин рекомендовал региональным властям разобраться со сбоями в поставках лекарств, вовремя организовывать аукционы и наладить информационные системы распределения препаратов.

«Я хочу, чтобы меня услышали, особенно в регионах. Одно дело, когда министр скажет, другое – когда я», – заявил Путин, имея в виду подключившуюся к эфиру прямой линии министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

Перебои с льготным лекарственным обеспечением Путин объяснил плохой организацией аукционов на уровне регионов и недостатком информации о движении лекарств в логистической цепи. «Мы видим, что во многих субъектах РФ не вовремя организуются соответствующие процедуры по покупке, аукционы не вовремя проводятся. Нет достаточно хорошо налаженной системы информации, даже в рамках одного региона», – объяснил он. В итоге «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают», привел он в пример ситуацию в одном из регионов.

Все 156 млрд рублей, выделенные в 2019 году из федерального бюджета на льготное лекарственное обеспечение, к февралю были доведены до субъектов, сообщила в ходе прямой линии министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Мониторинг Минздрава выявил, что «серьезные организационные, логистические недоработки» есть в 30 регионах. «Как правило, это те регионы, где нет нормальной цифровой системы льготного лекарственного обеспечения и организаторы здравоохранения не знают, на каких складах какие остатки, в каких медицинских организациях какие остатки», – объяснила министр.

Только семь областей закупают всю номенклатуру препаратов из ЖНВПЛ, а в остальных этот список сокращается, и руководителям регионов стоит задуматься о приоритетах, предупредил Путин: «Руководители регионов должны понимать, в чем и где находятся приоритеты. Одно дело – строить что-то, давать строителям на этом заработать. Другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей».

Росздравнадзор сообщил 17 июня, что в первом квартале 2019 года в 16 регионах выявлены нарушения, связанные с льготным лекарственным обеспечением, еще в девяти зафиксировано несвоевременное получение лекарств по выписанным льготным рецептам. В Ульяновской области 40% выписанных рецептов остаются необеспеченными, много жалоб на нарушения служба получила из Краснодарского края и Саратовской области, особенно на отсутствие сахароснижающих препаратов.

В регионах объясняют нехватку несостоявшимися аукционами. В Саратовской области с начала года не оказалось заявок на 20 с лишним аукционов на закупку инсулина из-за слишком низкой объявленной цены, говорили региональные чиновники. Начальную цену в этих случаях формировали с применением референтного ценообразования. Но после сообщения Росздравнадзора из областного бюджета на здравоохранение выделили дополнительные 127 млн рублей.

Действующий регламент по определению НМЦК, разработанный Минздравом и отсылающий к референтным ценам, хотя и носит пока рекомендательный характер, может привести как к завышению, так и к занижению цены аукциона, что приводит к росту несостоявшихся тендеров на закупку лекарств, отмечали в Счетной палате.

Поднимались на прямой линии и другие вопросы здравоохранения – для этого корреспонденты даже подготовили репортажи из трех регионов. В Псковской области посетили онкологический диспансер, в Смоленской – детскую поликлинику, в Челябинской – фельдшерско-акушерский пункт. Картина оказалось везде одинаковой: недостаточно врачей, пациенты жалуются, а сотрудники медучреждений оправдываются и просят ввести распределение выпускников медвузов, обязать регионы строить жилье для медиков.

Однако другой важный для отрасли момент – уровень зарплат – герои сюжета почти не затронули. Путин все-таки попытался ответить на вопросы, поступившие на прямую линию заранее. «Ключевая задача – повышение уровня заработной платы. Я слышал, что зарплаты низкие. Но в целом по стране они растут. Для врачей выросли уже на 5%. В целом по стране это 77 тысяч. Есть регионы, где очень маленькие зарплаты, и нам надо это выравнивать», – пояснил он, еще раз подчеркнув, что приходится оперировать усредненными показателями.

Фото: 1tv.ru

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