СК проверит Саратовский регион в связи с непоступлением лекарств в аптечные сети

Следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки по информации, озвученной в ходе Прямой линии с Президентом Российской Федерации. В сообщении говорилось, что на складах в Саратовской области имеются лекарства, которые, тем не менее, не поступают в аптечную сеть и соответственно к потребителям.

В ходе проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также дать юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Необходимо отметить, что ранее по поручению Александра Бастрыкина организованы доследственные проверки в следственных органах СК России по Ярославской, Новгородской областям и Краснодарскому краю по озвученным в федеральных средствах массовой информации доводам о проблемах с льготным обеспечением лекарственными препаратами граждан в регионах страны.

Кроме того, Председателем СК России поручено соответствующему подразделению центрального аппарата ведомства запросить информацию у Росздравнадзора по итогам проведённых проверок о нарушениях прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов, в ряде субъектов Российской Федерации.

gmpnews