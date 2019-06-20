Получено разрешение на КИ российского препарата для лечения болезни Паркинсона

ООО «Рионис», проектная компания группы компаний «Ифар», получило разрешение Минздрава России № 245 от 20.05.2019 на проведение клинических исследований фазы I инновационного лекарственного препарата Проттремин (Диол) для лечения болезни Паркинсона.

Согласно полученному разрешению, «Рионис» может приступить к оценке безопасности, переносимости и фармакокинетических параметров препарата Проттремин на здоровых добровольцах.

Данное исследование будет проведено в течение девяти месяцев на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Проттремин — это запатентованный в России и за рубежом инновационный препарат, оказывает выраженное дофаминпозитивное действие, устраняя симптомы паркинсонизма на уровне «золотого стандарта терапии данного заболевания – Леводопа, но не является предшественником дофамина, не ингибирует ферменты его деградации, не связывается с рецепторами нейромедиаторов.

В лабораторных исследованиях установлено, что Проттремин проявляет выраженное нейропротекторное действие (защищает головной мозг от поражения нейротоксинами — митохондриальными ядами in vivo) и восстанавливает пораженные (нейротоксинами) нейроны в культуре in vitro.

gmpnews