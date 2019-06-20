Catalent стал владельцем итальянского предприятия Bristol-Myers Squibb

Catalent договорилась о приобретении завода американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb по производству и упаковке твердых лекарственных форм, биопрепаратов и стерильной фармпродукции, который расположен в итальянском городе Ананьи. Компании планируют закрыть сделку до конца 2019 года при условии получения одобрения со стороны регулирующих органов, успешного прохождения процедуры согласования с профсоюзами и выполнения других условий сделки. Финансовым консультантом Bristol-Myers Squibb выступила William Blair & Company. Сумма соглашения не разглашается.

На протяжении многих лет завод в Ананьи считался одним из основных центров Bristol-Myers Squibb в области разработки новых лекарств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. После завершения сделки на заводе продолжится выпуск препаратов из ассортимента BMS.

«Мы считаем, что продажа предприятия компании Catalent является важным шагом в процессе переоценки производственной деятельности BMS с целью расширения портфеля инновационных препаратов, — сказал Лу Шмуклер, президент по глобальному развитию и поставкам Bristol-Myers Squibb. — BMS имеет долгую историю работы в Италии, и мы намерены остаться в этой стране, что крайне важно с точки зрения создания и поставок качественно новых лекарств нашим пациентам».

Алессандро Маселли, президент и главный операционный директор Catalent, также прокомментировал сделку:

«Покупка предприятия в городе Ананьи открывает для наших европейских клиентов большие возможности в области биопрепаратов и пероральных доз с точки зрения ускорения их разработок и повышения доступности, — отметил Маселли и добавил. — Bristol-Myers Squibb инвестировал значительные средства в создание передового центра выпуска новых продуктов высокого качества и трудовой коллектив, члены которого разделяют ценности компании Catalent».

gmpnews