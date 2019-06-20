Gilead и Nurix договорились о совместной разработке таргетных препаратов

Фармацевтический гигант Gilead Sciences и компания Nurix Therapeutics, занимающаяся разработкой лекарственных препаратов, которые используют естественные процессы организма для контроля уровня белка, объявили о заключении партнерского соглашения с целью поиска, разработки и коммерциализации линейки препаратов таргетной терапии с механизмом деградации белков для пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Стоимость соглашения может превысить 2 млрд долларов.

В рамках сотрудничества Nurix будет использовать свою запатентованную платформу поиска лекарств для выявления новых препаратов, использующих лигазу Е3, чтобы вызвать деградацию определенных терапевтических мишеней, а Gilead сможет лицензировать полученные в рамках сотрудничества препараты-кандидаты. Nurix также получит опцион на участие в двух совместных программах клинических исследований в Соединенных Штатах и сохранит все права на препараты, полученные в ходе реализации программы по деградации свинца.

«Существует много сложных молекулярных мишеней, манипулирование которыми с использованием традиционных подходов вызывало значительные сложности, — сказал Джон МакХатчисон, главный научный сотрудник и руководитель отдела исследований и разработок Gilead Sciences. — Инновационная технология обнаружения деградации белка Nurix предоставляет Gilead шанс продвинуться в области создания линейки низкомолекулярных лекарственных средств для пациентов с онкологическими и другими заболеваниями», — пояснил он.

В соответствии с условиями соглашения, Nurix получит авансовый платеж в размере 45 млн долларов, опцион на получение до 2,3 млрд долларов в виде поэтапных платежей в зависимости от успешности проводимых исследований, доклинических, клинических, нормативных испытаний, а также роялти с чистой выручки. В рамках избранных программ стороны разделят расходы и примут участие в прибылях и убытках в равных долях. При этом Nurix получит право на роялти с продаж за пределами США и на уменьшенные поэтапные платежи.

gmpnews