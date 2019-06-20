ВОЗ предлагает практический инструмент для решения проблемы антибиотикорезистентности

ВОЗ запустила глобальную кампанию, призывающую правительства стран мира принять инструмент (методику) для сокращения распространения резистентности к противомикробным препаратам, побочных эффектов и затрат.

Инструмент AWaRe (Access, Watch and Reserve) был разработан ВОЗ в виде Списка основных лекарственных средств для сдерживания роста резистентности и для того, чтобы сделать использование антибиотиков более безопасным и эффективным. Список классифицирует антибиотики на три группы – Доступ, Наблюдение и Резерв – и определяет, какие антибиотики использовать для наиболее распространенных и серьезных инфекций, какие из них должны быть доступны в любое время в системе здравоохранения, и те, которые должны использоваться в небольших количествах или быть в запасе и использоваться только в крайнем случае.

Новая кампания направлена на увеличение доли глобального потребления антибиотиков в группе Доступ (Access) как минимум до 60%, и сокращение использования антибиотиков, наиболее подверженных риску резистентности в группах Наблюдение (Watch ) и Резерв (Reserve). Использование антибиотиков группы Доступ снижает риск резистентности, поскольку они являются антибиотиками «узкого спектра» (которые нацелены на конкретный микроорганизм, а не на несколько). Также они стоят дешевле, потому что доступны в виде дженериков.

«Резистентность к противомикробным препаратам — является одной из самых больших проблем, представляющих угрозу здоровью в наше время и может свести на нет столетний прогресс в области медицины, – сказал доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ. — Все страны должны найти баланс между обеспечением доступа к жизненно важным антибиотикам и снижением устойчивости к лекарственным препаратам, ограничивая использование некоторых антибиотиков для лечения наиболее тяжелых инфекций. Я настоятельно призываю страны принять AWaRe, который является ценным и практическим инструментом для этого.”

Устойчивость к антимикробным препаратам представляет собой глобальную угрозу здоровью и развитию, которая продолжает нарастать во всем мире, как это подчеркивается в недавнем докладе Международной координационной группы по устойчивости к противомикробным препаратам. В настоящее время считается, что более 50% антибиотиков во многих странах используются ненадлежащим образом, например, для лечения вирусов, когда они лечат только бактериальные инфекции или используют неправильный (более широкого спектра) антибиотик, тем самым способствуя распространению устойчивости к противомикробным препаратам.

Одной из наиболее актуальных проблем является распространение устойчивых грамотрицательных бактерий, включая Acinetobacter, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Эти бактерии, которые обычно обнаруживаются у госпитализированных пациентов, провоцируют инфекции как пневмония, инфекции кровотока, инфекции раны или области хирургического вмешательства и менингит. Когда антибиотики перестают работать эффективно, требуются более дорогие методы лечения и госпитализация, что приводит к тяжелым последствиям бюджетов здравоохранения.

В то же время многие страны с низким и средним уровнем дохода испытывают огромные затруднения в доступе к эффективным и надлежащим антибиотикам. Пневмония остается частой причиной детской смертности (по оценкам, в мире около одного миллиона случаев в год) во многих регионах из-за отсутствия доступа к антибиотикам. И хотя более 100 стран разработали национальные планы по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, лишь около одной пятой этих планов финансируется и осуществляется.

«Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам требует тщательного баланса между доступом и хранением, – сказал доктор Ханан Балхи, помощник генерального директора ВОЗ по устойчивости к противомикробным препаратам. — AWaRe может помочь организовать процесс обеспечения так, чтобы пациенты продолжали лечение, а также ограничить использование антибиотиков, наиболее подверженных риску резистентности.”

В отсутствие новых значительных инвестиций в разработку новых антибиотиков, улучшение использования антибиотиков является одним из ключевых действий, необходимых для пресечения дальнейшего возникновения и распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Классифицируя антибиотики на три отдельные группы и рекомендуя то, когда их использовать, AWaRe облегчает руководителям, врачам и медицинским работникам выбор нужного антибиотика в нужное время и защищает находящиеся под угрозой исчезновения антибиотики.

«Устойчивость к противомикробным препаратам – это невидимая пандемия, – говорит доктор Мариангела Симао, помощник генерального директора по вопросам доступа к лекарствам. — Мы уже начинаем видеть признаки постантибиотической эры, с появлением инфекций, которые не поддаются лечению ни одним классом антибиотиков. Мы должны сохранить эти ценные антибиотики последней линии, чтобы гарантировать, что мы все еще можем лечить и предотвращать серьезные инфекции.”

gmpnews