Только в семи регионах РФ полностью закупаются жизненно важные лекарства

Доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение — основные проблемы здравоохранения, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 20 июня в ходе прямой линии.

Президент сообщил, что федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки. Только в семи регионах полностью закупаются жизненно важные лекарства.

Президент также сообщил об увеличении объемов закупок препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Что касается денег, что особенно [важно] по онкологии, — там значительное увеличение. Мы в два раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Скажем, для химиотерапии 80 млрд [рублей] было, сейчас — 150 млрд», — сказал президент.

На сегодняшний день в 30 регионах выявлены серьезные логистические и организациионные недоработки по закупкам, неумение управлять товарными запасами — региональные чиновники системы здравоохранения не знают, где у них какие запасы есть.

Владимир Путин привел в пример Саратовскую область, в которой проверка выявила, что льготники не получают жизненно необходимых препаратов, а склады завалены, потому что в распределительной системе о них нет информации.

gmpnews