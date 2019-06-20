Эксперт: независимо от количества госинициатив денег у покупателей становится все меньше

На аналитической сессии, которая прошла в рамках конференции «Грозовой перевал российской фармдействительности: перспективы и вызовы регуляторных новелл нашего времени» 20 июня, заместитель генерального директора AlphaRM Татьяна Литвинова подчеркнула, что основным драйвером роста рынка в ближайшие годы выступает государственный сегмент. Принятие программы по борьбе с онкологическими заболеваниями принесло в систему дополнительно 70 млрд руб., расширение программы ВЗН также добавило 10 млрд руб.

Однако, по словам заместителя генерального директора Stada CIS Ивана Глушкова, реальные доходы населения постоянно падают.

«Денег в системе становится меньше. Потому что независимо от инициатив, в карманах потребителей денег все меньше», – подчеркнул эксперт.

По словам Ивана Глушкова, ряд инициатив, которые касаются легализации системы принудительного лицензирования, параллельного импорта, изменения методики ценообразования, вынудит бизнес менять свои стратегии, в частности, принимать решения об остановке процесса локализации, выпуска ряда препаратов.

«Среда становится очень токсична. Низкие цены возможны там, где низкие риски. Но чтобы уйти от тяжелой регуляторной машины, бизнес выдавливается в сферу БАД и продуктов лайфстайл», – добавил Иван Глушков.

По мнению генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, главный фактор, на котором держится фармрынок – потребление, которое в настоящий момент находится в глубоком кризисе.

«В России образуется мыльный пузырь в потреблении, население закредитовано. Это может привести к тому, что люди будут должны банкам больше, чем зарабатывают», – пояснил Сергей Шуляк.

Ситуация осложняется еще и тем, что из-за огромного количества разных регуляторных инициатив, бизнес не знает, в каком формате рынок в итоге будет существовать, добавил содиректор подразделения Healthcare аналитической компании Ipsos Comcon Олег Фельдман.

Оксана Баранова

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