Депутат Александр Петров: Лекарства будут доставлять, но без фармацевтов

Фармритейлу нужно готовиться к легализации дистанционной торговли, сообщил в ходе «круглого стола» в Госдуме председатель подкомитета по вопросам обращения лекарств, развития фарм- и медпромышленности Комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров. Представители подкомитета встретились с руководством фармпредприятий с государственным участием, где обсудили ряд проблем.

Александр Петров согласился с тем, что для сетей, торгующих офлайн, в том числе муниципальных, онлайн-торговля – наболевший вопрос. Но проблема не в самой онлайн-торговле, а в наличии большого серого рынка сбыта лекарств.

«Уже есть серый рынок, поэтому надо его легализовать. Мы хотим сначала запустить безрецептурную доставку. Сейчас говорят о доставке силами фармацевтов, чтобы они ездили по домам. Это будет неработающий закон», – сообщил депутат.

Г-н Петров отметил, что информировать о препарате и давать рекомендации для пациентов можно удаленно, через различные средства связи. «Нужно подумать о том, не кем, а как и куда доставлять лекарства. Для людей важно получать препараты в самых отдаленных регионах. Сегодня доставкой готова заниматься «Почта России». Руководство этой организации выразило согласие, хотя этот метод и спорный», – высказался г-н Петров.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) Григорий Бирюков высказался о необходимости провести унификацию правовых форм государственных аптечных сетей: «Сегодня море правовых форм: ГУП, МУП, ФАП. Необходима унификация правовых форм собственности».

Александр Петров подтвердил, что нужно довести до конца эту задачу.

«Также, нужно разработать механизм управления товарными запасами; выработать единую тарифную политику. Механизм исчисления должен быть прозрачным и понятным, в единой форме исчисления», – добавил Григорий Бирюков.

Фото: Денис Кунгуров

Денис Кунгуров

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