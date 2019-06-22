RNC Pharma: в мае отечественные производители притормозили развитие

По данным аналитической компании RNC Pharma, суммарный объем производства лекарственных препаратов в России по итогам периода январь–май 2019 г. составил 157,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС).

Долгосрочная динамика в рублях сохраняет двузначные показатели, за период зафиксировано 19,1%, но все же это заметно скромнее итогов первых 4 месяцев текущего года, виной всему результаты мая, который демонстрировал отрицательную динамику в рублевом выражении и сравнительно небольшой прирост в упаковках.

Натуральная динамика отгрузок отечественных производителей по итогам первых 5 месяцев 2019 г. тем не менее сохраняется на уровне +3,5%. Всего с начала года был отгружен 1,74 млрд упак. ЛП. Динамика при расчете в минимальных единицах дозирования (МЕД) чуть выше, на уровне 3,6%, за период было отгружено 29,7 млрд МЕД.

Объем производства отечественных фармкомпаний за май 2019 г. продемонстрировал традиционный сезонный спад по сравнению с апрелем 2019 г., подобный результат в целом укладывается в нормальную сезонную картину, а вот итоги мая 2018 г. из многолетних трендов, напротив, выбивались, тогда после апрельского спада последовал компенсационный рост. В итоге май 2019 г. к маю 2018 г. показал динамику -3,8% в рублях и 1,9% в упаковках.

Суммарно за январь–май 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2018 г. динамика отгрузок по ОТС-продукции демонстрирует -1% в упаковках. В топ-10 крупнейших по натуральным объемам отгрузки корпораций безусловными лидерами с точки зрения динамики являются «Самарамедпром» (56%) и «Марафон-Фарма» (31%). В первом случае прирост в основном обеспечивали препараты «Пертуссин» (отгрузки выросли в 6,2 раза) и «Сироп солодки» (в 3,7 раз). Во втором случае аналитики отмечают препарат «Флуконазол» в капсулах, производство выросло в 6,9 раза, если проводить расчеты в упаковках, и «Ринорус», отгрузки которого за год удвоились.

Натуральный показатель прироста по Rx-категории составляет 11%. Здесь особенно отличились корпорации «Озон» (+59%) и «Гротекс» (+54%). В портфеле жигулевской компании аналитики отмечают препараты «Эналаприл» (отгрузки за год выросли в 3,6 раза) и «Ацикловир», который продемонстрировал трехкратный рост. В отношении производителя из Санкт-Петербурга отличились инъекционные растворы «Мельдоний» (в 7,9 раза) и «Кальция глюконат» (в 2,3 раза).

pharmvestnik