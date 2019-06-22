Фармкомпании взялись за развитие корпоративных well-being программ

Несмотря на сложные для бизнеса времена, фармкомпании вкладываются в программы, направленные на формирование здорового образа жизни и благополучие своих сотрудников.

Как рассказала генеральный директор некоммерческой организации «Культура здоровья» Марина Черникова, well-being программы становятся частью корпоративной культуры ряда фармкомпаний. Эксперт выступила на встрече руководителей компаний и HR-специалистов, посвященной теме управления личным и корпоративным здоровьем, организованной Ассоциацией «Равные права и равные возможности».

«Мы видим, что, несмотря на кризис, well-being программы на фармрынке развиваются, – отметила Марина Черникова. – Компании стараются перераспределить средства HR-бюджета, уменьшая какие-то статьи расходов и увеличивая статьи, связанные с образованием сотрудников в области ЗОЖ, скринингом, предоставлением коммуникационных платформ, где люди могут учиться на практике, как управлять своим здоровьем».

«Наше здоровье – в наших руках», – сказала генеральный директор компании Boiron Россия Ирина Никулина, врач-нутрициолог по первому образованию, делясь личным опытом управления собственным здоровьем. Для начала она привела данные исследований ВОЗ, согласно которым больше всего (на 50%) здоровье человека зависит от образа жизни. Система здравоохранения лишь на 10% оказывает конечное влияние на наше здоровье. И по 20% приходится на генетику и окружающую среду.

Что входит в образ жизни? Составляющие здоровья – это эмоции и мысли, движение, питье, питание. Удивительно, но здоровье только на 7% зависит от питания, хотя это его основа. Больше всего (на 60%) на здоровье влияет психо-эмоциональный настрой, мысли человека. Вот почему так важен комплексный подход к формированию оздоровительных программ, включающий заботу о психологическом состоянии сотрудника.

Многие компании время от времени проводят в своих организациях мероприятия, по профилактике заболеваний, ориентации на здоровый образ жизни, спортивные праздники, однако такие «спорадические» активности заметных результатов, как правило, не дают, считает Марина Черникова. Реально влияют на изменение состояния человеческих ресурсов и, как следствие, показатели бизнеса комплексные программы в области здоровья, которые проводятся на системной основе и не один год. Такие программы на фармрынке реализуют, в частности, GSK, Johnson & Johnson, Boiron.

За рубежом программы на принципах философии well-being получили развитие давно. В идеале они состоят из трех блоков: здоровье, личное/социальное благополучие, ментальное благополучие.

В блок «здоровье» входит медицинское обслуживание (вакцинация, скрининги, ДМС), эргономика рабочих мест, спортивные программы, здоровое питание в офисе, стимулирование ЗОЖ (отказа от курения, снижения веса и пр.).

Блок «личное/социальное благополучие» включает юридическую поддержку, консультирование по личным финансам, коучинг и др.

Активности, направленные на ментальное благополучие, предполагают, в частности, гибкий график, зеленый офис, психологическую поддержку (психолог в офисе/онлайн-консультации), тренинги по управлению стрессом.

Опросы, проведенные информационно-аналитическим центром «Культуры здоровья» по итогам 2018 г. среди сотрудников крупных российских и представительств международных компаний, показывают, что 47% работодателей в том или ином виде запустили программы здоровья. Свыше 29% – добавили к этим программам активности, направленные на личное/социальное благополучие. И более 23% компаний реализуют программы ментального здоровья.

В то же время только 35% работодателей сообщили, что ведут целенаправленную работу в области благополучия сотрудников, 47% этим не занимаются, 17% только планируют.

Опросы показывают, что ценность разных типов well-being программ работодатели видят прежде всего в росте продуктивности сотрудников и поддержании их лояльности к компании.

«Один рубль, вложенный в программу корпоративного здоровья, дает как минимум 4 рубля дополнительного валового продукта», – заявил на недавнем Петербургском международном экономическом форуме председатель Совета директоров ГК «Р-Фарм» Алексей Репик.

Показательно, что корпоративное здравоохранение стало в этом году темой отдельной сессии форума. Обсуждались, в частности, меры государственной поддержки для расширения программ корпоративного здоровья, могут ли налоговые льготы стать толчком для внедрения оздоровительных программ.

На форуме подчеркивалось, что одна из задач государственной программы «Развитие здравоохранения в РФ до 2025 года» – принимать меры по повышению ответственности работодателей за здоровье своих работников, а также самих граждан за свое здоровье. Как сообщил зам. министра здравоохранения РФ Олег Салагай, в Минздраве готовится программа охраны здоровья работающих граждан. Так что работодателям стоит ожидать, что скоро последуют рекомендации государства на этот счет.

Фото: ru.depositphotos.com

Наталья Маскина

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