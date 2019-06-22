Андрей Кончаловский и Александр Броварец будут продвигать бренд «Планета Здоровья»

Режиссер Андрей Кончаловский и владелец бренда «Планета Здоровья» Александр Броварец решили объединить усилия в продвижении бренда «Планета Здоровья» и консолидации использующих его компаний.

Стратегической целью партнерства является создание сети современных аптек, в чьем ассортименте акцент сделан не только на медицинских препаратах, но и на товарах сегмента lifestyle: красота, здоровье, спорт, диетология.

Новый формат позволит выстроить эффективный бизнес с четким позиционированием в сегменте рынка, ориентированного на здоровый образ жизни. Это даст возможность привлечь дополнительных потребителей в условиях нарастающей конкуренции.

Группа компаний Андрея Кончаловского, ставшая соинвестором проекта по реорганизации и консолидации в единую сеть аптек и сервисных центров, использующих бренд «Планета Здоровья», имеет большой опыт в сегменте lifestyle. Андрей Кончаловский и его супруга Юлия Высоцкая более 15 лет развивают бренд «Едим Дома». Холдинг «Едим Дома» успешно присутствует не только в медийном сегменте, но и в сегменте FMCG. На данный момент выпущено более 550 SKU товаров для кухни и дома, открыто 150 магазинов кухонной мебели «Едим Дома» (проект попал в топ-10 самых выгодных франшиз России по версии Forbes в 2017 г.). Создана Ресторанная группа, сеть Кулинарных студий, запущен самый популярный кулинарный портал в России edimdoma.ru с посещаемостью 120 млн человек в год и многое другое.

Стороны связывают давние деловые отношения. Александр Броварец неоднократно выступал партнером Группы в различных lifestyle-проектах, а также как сопродюсер таких фильмов, как «Глянец» (2007) и «Рай» (2016).

На новом этапе сотрудничества стороны ставят перед собой амбициозную цель провести глубокую структурную реорганизацию с целью создания интегрированной многопрофильной компании, отвечающей самым высоким отечественным и международным стандартам.

pharmvestnik