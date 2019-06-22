Sanofi планирует сократить 466 рабочих мест

Французская компания Sanofi («Санофи») планирует сократить 466 рабочих мест во Франции и Германии в рамках реорганизации научно-исследовательской деятельности, сообщает Reuters.

По словам представителя Sanofi, реорганизация необходима для того, чтобы компания могла сосредоточить усилия на разработке лекарственных препаратов для лечения онкологических, иммунологических и редких заболеваний, а также вакцин.

Представитель также отметил, что компания прекратит новые исследования в области кардиологии, но продолжит уже существующие программы.

В компании заявили, что сокращение будет осуществляться на добровольных началах.

В настоящее время в R&D-подразделении Sanofi работают 15 тыс. сотрудников. В общем штате компании более 100 тыс. человек.

Илья Дугин

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