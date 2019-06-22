Следователи проверят информацию о непоступлении лекарств со складов в аптеки

Следственные органы СК РФ по Саратовской области проводят доследственную проверку по информации, озвученной в ходе «прямой линии» с Президентом РФ. В сообщении говорилось, что на складах в регионе имеются лекарства, которые тем не менее не поступают в аптечную сеть и, соответственно, к потребителям.

Как сообщает пресс-служба СК, следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего. Им предстоит установить причины, повлекшие возникновение проблемы, а также дать юридическую оценку действиям (бездействию) лиц, которые обязаны обеспечить своевременность и достаточность медикаментов, поступающих в аптечную сеть. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, что ранее по поручению Александра Бастрыкина были организованы доследственные проверки в следственных органах СК России по Ярославской, Новгородской областям и Краснодарскому краю по озвученным в федеральных средствах массовой информации доводам о проблемах с льготным обеспечением лекарственными препаратами граждан в регионах страны.

Кроме того, как писал «ФВ», председатель СК России поручил соответствующему подразделению центрального аппарата ведомства запросить информацию у Росздравнадзора по итогам проведенных проверок о нарушениях в ряде субъектов РФ прав граждан на льготное лекарственное обеспечение.

Напомним, Росздравнадзор по поручению Минздрава России в первом полугодии 2019 г. провел масштабную проверку регионов по льготному лекарственному обеспечению граждан.

В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Елена Сидорова

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