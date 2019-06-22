Исследовательский центр WuXi Biologics займется производством биологических препаратов

Китайская высокотехнологичная компания WuXi Biologics объявила о намерении расширить новый комплексный центр решений конъюгации биологических препаратов, включив в него коммерческое производство в городе Уси (пригород Шанхая).

Биоконъюгаты, такие как конъюгаты антитело-препараты (КАП), открывают новые возможности в области лечения различных видов рака. В июне прошлого года WuXi Biologics объявила о создании интегрированного центра биологических решений для конъюгации, где также осуществляются разработки процессов и производство лекарственных веществ и средств КАП для исследований. Ожидается, что этот центр начнет работу в соответствии со стандартом GMP во второй половине текущего года. Расширение комплекса на территории 5,5 акров позволит наладить коммерческое производство в соответствии с cGMP.

«Мы очень рады расширению нового интегрированного центра биологических решений, которое позволит расширить наши технические возможности и производственные мощности в быстро растущей области биоконъюгации, — сказал Крис Чен, генеральный директор WuXi Biologics. — Благодаря нашей единой сервисной платформе ONE-stop, охватывающей антитела, биоконъюгированные лекарственные вещества и лекарственные препараты, WuXi Biologics позволит нашим глобальным партнерам разрабатывать конъюгаты антитело-препараты для больных раком во всем мире».

В настоящее время в WuXi Biologics разрабатывается более 20 КАП. WuXi Biologics также успешно выдвинула 11 проектов КАП в рамках регистрации новых лекарственных препаратов.

gmpnews