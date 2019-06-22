Эксперты обсудили перспективы реализации проекта «Ядерная аптека»

В рамках III Международной научно-практической конференции «РАДИОФАРМА-2019» 21 июня в Обнинске прошел круглый стол по реализации проекта Национальной технической инициативы «Ядерная аптека». Основная задача круглого стола – обсуждение законодательной инициативы по изменению требований к производству, контролю качества и обращению радиофармпрепаратов в РФ. Инициаторами проведения мероприятия выступили Агентство инновационного развития Калужской области совместно с Ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер».

Открывала мероприятие заведующая отделом радиационных технологий медицинского назначения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России — Кодина Галина Евгеньевна. Она отметила:

«В мире давно поняли, что в условиях современных требований к производству лекарственных средств, разработчикам радиофармацевтических препаратов без сотрудничества с крупными фармацевтическими компаниями просто не выжить. Для нас сегодня основным мотивом также должна стать связь радиофармы и большой фармы и формирование в РФ цепочки ядерных аптек».

Инициатором создания ядерной аптеки выступает правительство Калужской области через Агентство инновационного развития – центр кластерного развития.

«Проект ядерной аптеки развивается как ответ на стратегическую задачу — снизить смертность от онкологических заболеваний и повысить качество жизни пациентов. В числе поставленных задач — внедрение в широкую клиническую практику современных технологий ядерной медицины», — отметил генеральный директор Агентства инновационного развития Анатолий Сотников.

В достижении этой цели большая роль отводится сети ядерных аптек, первая из которых будет создана в Обнинске. Как отмечают инициаторы проекта, Обнинск обладает значительным кадровым потенциалом в области ядерных технологий. В городе расположено большое количество институтов и предприятий, ведущих научные исследования, большинство из которых в той или иной степени связаны с атомной тематикой. Кроме того, Обнинский институт атомной энергетики – филиал НИЯУ МИФИ, является основным источником молодых специалистов для атомной отрасли.

«В перспективе проект «Ядерная аптека» станет одним из якорных резидентов Инновационного научно-технологического Центра в Калужской области, что позволит российским компаниям-производителям выйти на международные рынки», – отметил Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр.

По материалам Агентства инновационного развития Калужской области

gmpnews