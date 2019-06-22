Российские фармкомпании в мае 2019 года продемонстрировали традиционный сезонный спад

Суммарный объём производства ЛП в России по итогам периода январь-май 2019 г. составил 157,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Долгосрочная динамика в рублях сохраняет двузначные показатели, за период зафиксировано 19,1%, но всё же это заметно скромнее итогов первых 4-х месяцев текущего года, виной всему результаты мая, который демонстрировал отрицательную динамику в рублёвом выражении и сравнительно небольшой прирост в упаковках, говорится в отчете Аналитической компании RNC Pharma®.

Натуральная динамика отгрузок отечественных производителей по итогам первых 5-ти месяцев 2019 г. тем не менее сохраняется на уровне +3,5%. Всего с начала года был отгружен 1,74 млрд упак. ЛП. Динамика при расчёте в минимальных единицах дозирования (МЕД) чуть выше, на уровне 3,6%, за период было отгружено 29,7 млрд МЕД.

Объём производства отечественных фармкомпаний за май 2019 г. продемонстрировал традиционный сезонный спад по сравнению с апрелем 2019 г., подобный результат в целом укладываются в нормальную сезонную картину, а вот итоги мая 2018 г. из многолетних трендов, напротив, выбивались, тогда после апрельского спада последовал компенсационный рост. В итоге май 2019 г. к маю 2018 г. показал динамику -3,8% в рублях и 1,9% в упаковках.

Суммарно за январь-май 2019 г. по отношению к аналогичному периоду 2018 г. динамика отгрузок по ОТС продукции демонстрирует -1% в упаковках. В ТОП-10 крупнейших по натуральным объёмам отгрузки корпораций безусловными лидерами с точки зрения динамики являются «Самарамедпром» (56%) и «Марафон-Фарма» (31%). В первом случае прирост в основном обеспечивали препараты Пертуссин (отгрузки выросли в 6,2 раза) и Сироп солодки (в 3,7 раз). Во-втором случае отметим препарат Флуконазол в капсулах, производство выросло в 6,9 раз, если проводить расчёты в упаковках и Ринорус, отгрузки которого за год удвоились.

Натуральный показатель прироста по Rx категории составляет 11%. Здесь особенно отличились корпорации «Озон» (+59%) и «Гротекс» (+54%). В портфеле жигулёвской компании отметим препараты Эналаприл (отгрузки за год выросли в 3,6 раза) и Ацикловир, который продемонстрировал трёхкратный рост. В отношении производителя из Санкт-Петербурга отличились инъекционные растворы Мельдоний (в 7,9 раз) и Кальция глюконат (в 2,3 раза).

gmpnews